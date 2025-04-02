Erzincan'da park halindeki araç yandı.

Olay, Fatih Mahallesi Perşembe pazarı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, park halindeki 24 AS 600 plakalı araç alev aldı. Otomobilinden dumanların yükseldiğini gören araç sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek soğutma çalışması yaptı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN