Erzincan'da polis, yeni eğitim yılında öğrenci velilerine güvenlik bilgilendirmesi yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzincan'da polis, yeni eğitim yılında öğrenci velilerine güvenlik bilgilendirmesi yaptı

Erzincan\'da polis, yeni eğitim yılında öğrenci velilerine güvenlik bilgilendirmesi yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrenci velilerine yönelik güvenlik bilgilendirmesi yaptı. Bahçelievler İlkokulu, Gazi İlkokulu ve Mustafa Kemal Anaokulunda velilere çocuk güvenliği ve alınması gereken tedbirler anlatıldı, broşür dağıtıldı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrenci velilerine yönelik güvenlik bilgilendirmesi yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bahçelievler İlkokulu, Gazi İlkokulu ve Mustafa Kemal Anaokulunda eğitim öğretime başlayan öğrencilerin velilerine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bilgilendirmelerde çocukların güvenliğinin sağlanması, karşılaşılabilecek risklere karşı alınması gereken tedbirler ve genel güvenlik konuları hakkında velilere bilgi verildi.

Ekipler ayrıca vatandaşların genel güvenliği tehdit eden veya rahatsızlık duydukları asayiş olaylarıyla karşılaşmaları halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları gerektiğini hatırlattı.

Bilgilendirme faaliyetleri kapsamında velilere konuya ilişkin broşürler de dağıtıldı.

Kaynak: İHA

Bahçelievler, Erzincan, Güvenlik, 3. Sayfa, Çocuk, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da polis, yeni eğitim yılında öğrenci velilerine güvenlik bilgilendirmesi yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da korkunç kaza Lüks otomobil hurdaya döndü, sürücü ağır yaralı İstanbul'da korkunç kaza! Lüks otomobil hurdaya döndü, sürücü ağır yaralı
Kumluca’daki orman yangınında zeytin bahçesi sahibi tutuklandı Kumluca'daki orman yangınında zeytin bahçesi sahibi tutuklandı
Arnavutköy’de orman yangını Helikopterlerle havadan müdahale ediliyor Arnavutköy'de orman yangını! Helikopterlerle havadan müdahale ediliyor
Fabrikada elektrik faciası Akıma kapılan 24 yaşındaki genç işçi feci şekilde can verdi Fabrikada elektrik faciası! Akıma kapılan 24 yaşındaki genç işçi feci şekilde can verdi
Alman bakandan Türkiye itirafı: Güvenilir ticaret ortağı Alman bakandan Türkiye itirafı: Güvenilir ticaret ortağı
Marmara’da batan gemideki 10 mürettebatı arama çalışmaları 12. gününde Marmara'da batan gemideki 10 mürettebatı arama çalışmaları 12. gününde

11:42
Arda Güler ile Vinicius’a olaylı kıyas Sadeliğin zarafeti ile bayağılığın çirkinliği
Arda Güler ile Vinicius'a olaylı kıyas! Sadeliğin zarafeti ile bayağılığın çirkinliği
11:28
Verdikleri poz bomba Filenin Sultanları’na yabancı damat mı geliyor
Verdikleri poz bomba! Filenin Sultanları'na yabancı damat mı geliyor?
11:19
Kayıp Büşra bebek satıldı mı Anne başka, baba başka konuştu
Kayıp Büşra bebek satıldı mı? Anne başka, baba başka konuştu
11:15
Kiralık sosyal konut projesinde başvurular başladı İşte en çok merak edilen 15 soru
Kiralık sosyal konut projesinde başvurular başladı! İşte en çok merak edilen 15 soru
10:42
AK Parti’nin kalesi Konya’da Yeni Partili milletvekillerine soğuk duş
AK Parti'nin kalesi Konya'da Yeni Partili milletvekillerine soğuk duş
10:12
Kurtlar Vadisi’nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır
Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 11:44:23. #.0.2#
SON DAKİKA: Erzincan'da polis, yeni eğitim yılında öğrenci velilerine güvenlik bilgilendirmesi yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement