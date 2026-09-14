Erzincan\'da polis, yeni eğitim yılında öğrenci velilerine güvenlik bilgilendirmesi yaptı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrenci velilerine yönelik güvenlik bilgilendirmesi yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bahçelievler İlkokulu, Gazi İlkokulu ve Mustafa Kemal Anaokulunda eğitim öğretime başlayan öğrencilerin velilerine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bilgilendirmelerde çocukların güvenliğinin sağlanması, karşılaşılabilecek risklere karşı alınması gereken tedbirler ve genel güvenlik konuları hakkında velilere bilgi verildi.

Ekipler ayrıca vatandaşların genel güvenliği tehdit eden veya rahatsızlık duydukları asayiş olaylarıyla karşılaşmaları halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları gerektiğini hatırlattı.

Bilgilendirme faaliyetleri kapsamında velilere konuya ilişkin broşürler de dağıtıldı.