Erzincan'da polislere atış poligonunda gece ve sisli ortamda atış eğitimi verildi - Son Dakika
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Erzincan'da polislere atış poligonunda gece ve sisli ortamda atış eğitimi verildi

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Erzincan\'da polislere atış poligonunda gece ve sisli ortamda atış eğitimi verildi
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Erzincan Emniyet Müdürlüğü personeline acil müdahale, araç durdurma ve güvenli müdahale konularında teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Atış Poligonu'ndaki eğitimde kadın ve erkek polisler gece ve sisli ortamda atış yaptı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü personeline, acil müdahale, şüpheli kişi ve araç durdurma, arama ile güvenli müdahale konularında teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü personelince gerçekleştirilen eğitimlerde, polislerin ani gelişen olaylara bilinçli ve hızlı müdahale edebilmesi, silah kullanma kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve güvenli müdahale tekniklerinin kazandırılması amaçlanıyor.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonu'nda düzenlenen eğitimlere kadın ve erkek polisler katıldı. Eğitimlerde tabanca ile hızlı kurma ve atış, MPT-76 piyade tüfeğiyle şarjör değiştirme, bina operasyonu ve bina içi arama, araç durdurma ve arama, saldırı anında araç tahliyesi, şahıs üst araması, kelepçe takma ve polis savunma taktikleri gibi konular işlendi.

Eğitim kapsamında ayrıca gece ve sisli ortamlarda atış çalışmaları gerçekleştirildi. Polislerin, görüş mesafesinin düşük olduğu koşullarda belirlenen hedeflere yönelik atış kabiliyetlerinin geliştirilmesine yönelik uygulamalar yapıldı.

Suç ve suçlulara karşı etkin müdahale tekniklerinin yer aldığı eğitimlerin, yıl içerisinde farklı dönemlerde periyodik olarak sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
Erzincan Emniyet Müdürlüğü3. SayfaErzincanGüvenlikEğitimGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da polislere atış poligonunda gece ve sisli ortamda atış eğitimi verildi - Son Dakika
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