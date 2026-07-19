Erzincan'da polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde gerçekleştirilen uygulama sırasında durdurulan iki ayrı araçta arama yapıldı.
Aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca ile 16 fişek, 1 ruhsatsız tüfek ile 2 fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere Şehit Enes Bediz Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - ERZİNCAN
Son Dakika › 3. Sayfa › Erzincan'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
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