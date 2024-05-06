Erzincan'da sahte içki üretip satan şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Erzincan'da sahte içki üretip satan şüpheli yakalandı

Erzincan\'da sahte içki üretip satan şüpheli yakalandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, sahte içki üretip satan şüpheli Ş.A. yakalandı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, satışa hazır el yapımı viski, etil alkol ve içki satışında kullanılan boş viski şişeleri ele geçirildi. Ş.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

06.05.2024 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da sahte içki üretip satan şüpheli yakalandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 5607 SKM suçunun önlenmesi, kaçak/sahte alkollü içki ve yasadışı içki imalatında kullanılan başta etil alkol olmak üzere ürünlerin ticaretinin engellenmesi ve söz konusu ürünlerin toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin azaltılması faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile yapılan çalışmalar neticesinde Ş.A. isimli şahsa ait ikamette yapılan aramada; 3,5 litre satışa hazır el yapımı viski, 5 litre etil alkol, içki satışında kullanılan 5 adet boş viski şişesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli Ş.A. hakkında adli işlem başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Sahte İçki, Erzincan, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da sahte içki üretip satan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:32 İsrail, Gazze Şeridi’ndeki Refah Kenti’ni Tahliye Ediyor İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Refah Kenti'ni Tahliye Ediyor
11:19 2024 için kurban kesim bedeli belli oldu 2024 için kurban kesim bedeli belli oldu
10:50 Yer: Adana Cezaevinden firar etmişlerdi, çiftlik evinde yakalandılar Yer: Adana! Cezaevinden firar etmişlerdi, çiftlik evinde yakalandılar
10:14 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak Masada iki formül var En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Masada iki formül var
09:50 Özel’in neden erken seçim istemediği ortaya çıktı Son ankette CHP’yi şoke eden sonuç Özel'in neden erken seçim istemediği ortaya çıktı! Son ankette CHP'yi şoke eden sonuç
12:12 Göbeğini paraya çeviren adam Serveti dudak uçuklatıyor Göbeğini paraya çeviren adam! Serveti dudak uçuklatıyor
11:54 Yılmaz Erdoğan’ı ifşalamıştı Cansu Taşkın’ın kardeşi sessizliğini bozdu Yılmaz Erdoğan'ı ifşalamıştı! Cansu Taşkın'ın kardeşi sessizliğini bozdu
11:50 İsmail Kartal’ın kalemini kırdılar Fenerbahçe’de Mourinho sesleri İsmail Kartal'ın kalemini kırdılar! Fenerbahçe'de Mourinho sesleri
11:35 Yargıtay Başkanı seçiminde sandıktan 31’nci turda da sonuç çıkmadı Yargıtay Başkanı seçiminde sandıktan 31'nci turda da sonuç çıkmadı
11:10 Türkiye’den gelen iltica talepleri Almanya’yı karıştırdı Devreye siyasetçiler ve polis girdi Türkiye'den gelen iltica talepleri Almanya'yı karıştırdı! Devreye siyasetçiler ve polis girdi
11:08 Galatasaray’ın 6 attığını gören Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler Galatasaray'ın 6 attığını gören Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler
11:06 Ziyaretçilerin gözünü kamaştıran Nilüfer çiçeğini koparanlara 387 bin 141 TL ceza Ziyaretçilerin gözünü kamaştıran Nilüfer çiçeğini koparanlara 387 bin 141 TL ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 12:49:23. #1.12#
SON DAKİKA: Erzincan'da sahte içki üretip satan şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement