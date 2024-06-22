Erzincan\'da Sıkışan Yavru Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

3.Sayfa

Erzincan'da otomobilin kaput kısmına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Erzincan'da park ettiği aracından kedi sesi geldiğini fark eden vatandaş, bir süre kedinin aracın neresinde olduğunu araştırdı. Daha sonra kedinin motor kısmına sıkıştığını tespit eden otomobil sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yavru kediyi kurtarmak için seferber oldu. Ekipler, uzun uğraşlar sonucu otomobilin motor kısmında bulunan kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Kedinin kurtarılması otomobil etrafında toplanan vatandaşları sevince boğdu. - ERZİNCAN