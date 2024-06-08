Erzincan'da Şimşek ve Yıldırım Düşmesi Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Erzincan'da Şimşek ve Yıldırım Düşmesi Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Erzincan'da sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler ve yıldırım düşmesi anları araç kamerasına yansıdı. Yıldırım düşmesi sonucu Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde ve Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde 2 kişi hayatını kaybetti.

08.06.2024 23:10
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Erzincan'da sağanak yağışla birlikte art arda çakan şimşekler ve yıldırım düşmesi anları araç kamerasına yansıdı. Yıldırım düşmesi sonucu Erzincan'a sınır olan Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde ve Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde 2 kişi hayatını kaybetti.

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Erzincan kent merkezinde yağışla birlikte gökyüzünde şimşek çakmaları vatandaşları korkuttu. Kısa süre aralıklarla art arda çakan şimşekler bazen de yıldırım olarak yere düştü. Şimşek çakma anları ve düşen yıldırımlar seyir halindeki aracın kamerasına yansıdı.

Öte yandan Erzincan'a sınır olan Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde Aydoğdu köyünün Tepir Yaylası Çimen mevkiinde eşiyle birlikte hayvancılık yapan Tülay Genç'in (40) içinde bulunduğu çadıra, yıldırım düştü. Erzincanlı oldukları ve yaz mevsiminde Tepir Yaylası'nda hayvancılıkla uğraştıkları öğrenilen bir çocuk annesi Genç, olay yerinde hayatını kaybetti.

İkinci olay ise Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde yaşandı. Günbuldu köyünde Burak Bayraktar (25) isimli gence, hayvan otlattığı sırada yıldırım isabet etti. Bayraktar, yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti. Köyde yaşayanların büyük bir ses duyması üzerine durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ekipleri sevk edildi. Sesin geldiği yönde arama yapan ekipler, Bayraktar'ın cansız bedenini buldular. Bayraktar'ın cenazesi olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesi morguna götürüldü. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da Şimşek ve Yıldırım Düşmesi Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da Şimşek ve Yıldırım Düşmesi Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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