Erzincan'da Tefecilere Operasyon: 4 Gözaltı - Son Dakika
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Erzincan'da Tefecilere Operasyon: 4 Gözaltı

Erzincan\'da Tefecilere Operasyon: 4 Gözaltı

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, tefecilik suçuna yönelik 4 kişi gözaltına alındı. Operasyon sonucunda yapılan aramalarda çeşitli belgeler ve bir av tüfeği ele geçirildi.

29.02.2024 09:54  Güncelleme: 09:56
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Erzincan'da tefecilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kentte tefecilik (TCK - 241) suçunun işlenmesinin önlenmesi, faillerinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Türkiye genelinde gerçekleştirilen Mali Suçlara Yönelik Erzincan'da 3 ve Gümüşhane ilinde 1 olmak üzere toplam 4 farklı adreste yapılan eş zamanlı operasyonda A.A., B.Y., G.Y. ve G.S. isimli 4 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalar neticesinde; Başka kişilerin adına düzenlenmiş olan 3 adet tapu belgesi, 1 adet kadastro tescil bildirim beyannamesi, 2 adet senet, 1 adet araç satış sözleşmesi, 1 adet noter makbuzu, 1 adet bankası hesap kartı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait 38 adet 12 calibre fişek ele geçirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da Tefecilere Operasyon: 4 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da Tefecilere Operasyon: 4 Gözaltı - Son Dakika
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