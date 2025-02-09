Erzincan\'da Terör Propagandası Yapan 4 Kişi Yakalandı

3.Sayfa

Erzincan'da sosyal medya hesapları üzerinden silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 4 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince; Terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülmekte olan çalışmalar kapsamında sosyal medya hesapları üzerinden silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 4 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - ERZİNCAN