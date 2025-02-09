Erzincan'da sosyal medya hesapları üzerinden silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 4 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince; Terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülmekte olan çalışmalar kapsamında sosyal medya hesapları üzerinden silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 4 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - ERZİNCAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzincan'da Terör Propagandası Yapan 4 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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