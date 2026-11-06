Erzincan\'da tır şoförünün boğazına kaçan simit güvenlik görevlilerince çıkarıldı

Erzincan'da tır şoförünün boğazına kaçan simit güvenlik görevlilerince çıkarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'da Şeker Fabrikası önünde tır şoförü, yemek yerken boğazına simit kaçması üzerine aracını durdurup güvenlik görevlilerinden yardım istedi. Nefes almakta güçlük çeken şoföre müdahale eden görevliler simidi çıkardı, şoför yeniden rahat nefes aldı.
Erzincan'da boğazına simit kaçan tır şoförü, güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Olay, Hocabey Mahallesi Şeker Fabrikası önünde meydana geldi. Seyir halindeki tırın şoförü, yemek yediği sırada boğazına simit kaçması üzerine aracını durdurarak aşağı indi.
Nefes almakta güçlük çeken şoför, çevredeki güvenlik görevlilerinden yardım istedi.
Durumu fark eden görevliler, şoföre müdahalede bulunarak boğazına kaçan simidin çıkarılmasını sağladı. Müdahalenin ardından yeniden nefes almaya başlayan şoför rahatladı.
Kaynak: İHA
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