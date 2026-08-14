Erzincan'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Erzincan'da kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kavakyolu semtinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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