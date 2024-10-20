Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18. 30'da Erzurum - Erzincan kara yolu Akyazı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kavşakta iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir otomobil ters dönerek şarampole uçtu. İki araçta da sıkışan toplam 7 yaralı AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birisinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. - ERZİNCAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzincan'da Trafik Kazası: 7 Yaralı - Son Dakika
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