Erzincan'da Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında

17.08.2025 11:30
23 Temmuz'daki kazada 1 ölü, 5 yaralı; güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Erzincan'da geçtiğimiz 23 Temmuz günü meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, geçtiğimiz ay 23 Temmuz'da Erzincan- Çağlayan kara yolu Çatalören köyü Beşiktaş mezrası mevkiinde meydana gelmişti. Sedat Yayla'nın (55) kullandığı 29 AZ 498 plakalı otomobil, Erzincan-Çağlayan kara yolu Çatalören Köyü Beşiktaş mezrası mevkiinde karşı şeritten gelen S.G. (36) idaresindeki 34 GJA 717 plakalı otomobil ve E.D'nin (28) yönetimindeki 58 ACJ 796 plakalı araçla çarpıştı. Kazada Sedat Yayla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yayla'nın cenazesi Erzincan Güllüce köyünde toprağa verildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, erzincan, 3-sayfa, trafik, Yaşam, Kaza, Son Dakika

09:03
08:09
