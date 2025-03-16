Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Ekşisu yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ERZİNCAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzincan'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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