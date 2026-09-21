Erzincan'da uçurumdan Göyne Barajı gölüne düşen ATV'de 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Erzincan'da uçurumdan Göyne Barajı gölüne düşen ATV'de 2 kişi yaralandı

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Erzincan\'da uçurumdan Göyne Barajı gölüne düşen ATV\'de 2 kişi yaralandı
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Erzincan'da Göyne Barajı yakınlarında kontrolden çıkan ATV uçurumdan baraj gölüne düşerek 2 kişiyi yaraladı. Ağır yaralanan bir kişi hayati tehlikeyle Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Erzincan'da kontrolden çıkan ATV tipi aracın uçurumdan Göyne Barajı gölüne düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Göyne Barajı yakınlarında L.T. idaresindeki ATV tipi araç, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç, yol kenarındaki uçurumdan baraj gölüne düştü. Kazada sürücü L.T. ile araçta yolcu olarak bulunan M.T.K. savrularak yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla ulaşılan yaralılara olay yerinde müdahale edildi.

Hafif yaralanan M.T.K. ile ağır yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen L.T., ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzincan'da uçurumdan Göyne Barajı gölüne düşen ATV'de 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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