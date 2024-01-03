 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Erzincan'da 72,44 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Erzincan'da 72,44 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı

Erzincan'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 72,44 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon sonucunda N.U., E.C. ve B.E. isimli 3 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler, Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi olan 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.

Erzincan\'da 72,44 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı
03.01.2024 - 10:24,  Güncelleme: 10:26
Abone Ol

Erzincan'da polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 72,44 gram metamfetamin ele geçirilirken 3 kişi tutuklandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; şüpheli N.U., E.C. ve B.E.'nin bulunduğu ticari takside 4 parça halinde 2,15 gram metamfetamin ele geçirildi. Daha sonra şahısların ikametinde yapılan aramada, 16 parça halinde daralı ağırlığı 70,29 gram metamfetamin ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Ekipler tarafından yakalanan 3 şüpheli Türk Ceza Kanunu 188 inci maddesi "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Narkotik Suçlar, Tutuklama, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da 72,44 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


11:15
Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti
11:15
MİT, PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde sorumlusu İslam Cehanfer'i etkisiz hale getirdi MİT, PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde sorumlusu İslam Cehanfer'i etkisiz hale getirdi
11:14
Dolar 30 liraya koşuyor Dolar 30 liraya koşuyor
11:01
2024'te bedelli askerlik ücreti 182 bin TL oldu 2024'te bedelli askerlik ücreti 182 bin TL oldu
10:55
Bakan Şimşek'ten 2023 değerlendirmesi: Hedeflerimizi tutturuyoruz Bakan Şimşek'ten 2023 değerlendirmesi: Hedeflerimizi tutturuyoruz
10:45
Altının yükselişi devam ediyor! Gram 1.974 lira seviyesinde Altının yükselişi devam ediyor! Gram 1.974 lira seviyesinde
10:42
Survivor All Star'ın ilk haftasında büyük sürpriz! Oyunu kazanan takım, Kolombiya'ya gidecek Survivor All Star'ın ilk haftasında büyük sürpriz! Oyunu kazanan takım, Kolombiya'ya gidecek
10:39
Cinsiyet öğrenme partisine babanın tepkisi damga vurdu Cinsiyet öğrenme partisine babanın tepkisi damga vurdu

Son Dakika
11:15 Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti
11:14 Dolar 30 liraya koşuyor
11:01 2024'te bedelli askerlik ücreti 182 bin TL oldu
10:55 Bakan Şimşek'ten 2023 değerlendirmesi: Hedeflerimizi tutturuyoruz
10:45 Altının yükselişi devam ediyor! Gram 1.974 lira seviyesinde
10:42 Survivor All Star'ın ilk haftasında büyük sürpriz! Oyunu kazanan takım, Kolombiya'ya gidecek
10:39 Cinsiyet öğrenme partisine babanın tepkisi damga vurdu
10:36 Alkollü içki ve akaryakıta yüzde 25,6 ÖTV zammı! Benzin 38 lirayı, motorin 40 lirayı aşacak
10:34 Altay Bayındır Manchester United'a veda ediyor
10:26 Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin vergi rekortmeni oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 11:35:51. #1.13#
SON DAKİKA: Erzincan'da 72,44 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement