Erzincan\'da 72,44 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı

Erzincan'da polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 72,44 gram metamfetamin ele geçirilirken 3 kişi tutuklandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; şüpheli N.U., E.C. ve B.E.'nin bulunduğu ticari takside 4 parça halinde 2,15 gram metamfetamin ele geçirildi. Daha sonra şahısların ikametinde yapılan aramada, 16 parça halinde daralı ağırlığı 70,29 gram metamfetamin ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Ekipler tarafından yakalanan 3 şüpheli Türk Ceza Kanunu 188 inci maddesi "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN