Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı

Erzincan\'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 180 kök kenevir bitkisi, 7 gram kenevir tohumu, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 5 adet cep telefonu ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 1 şüpheli, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

06.04.2024 09:16  Güncelleme: 09:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu suçlarının önlenmesi kapsamında Erzincan'ın Çayırlı ilçesi mülki sınırları içerisinde 6 ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 180 kök kenevir bitkisi, 7 gram kenevir tohumu, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 5 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli sevk edildiği adliyede uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Erzincan, Jandarma, Kenevir, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:56 Tuzla’da seçimi kaybeden Şadi Yazıcı’dan “Giderayak ihale yaptı“ iddialarına cevap Tuzla'da seçimi kaybeden Şadi Yazıcı'dan "Giderayak ihale yaptı" iddialarına cevap
09:07 Ne Özel ne de İmamoğlu faktörü Kılıçdaroğlu, seçimdeki başarıyı 3 nedene bağladı Ne Özel ne de İmamoğlu faktörü! Kılıçdaroğlu, seçimdeki başarıyı 3 nedene bağladı
08:44 Seçim yenilgisi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan talimat Son 10 gün neler olduğu araştırılacak Seçim yenilgisi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat! Son 10 gün neler olduğu araştırılacak
00:07 Kredi kartında aylık azami akdi faiz yüzde 4,25’e yükseltildi Kredi kartında aylık azami akdi faiz yüzde 4,25'e yükseltildi
22:24 DEM Milletvekili Zeynep Oduncu, teröristin cenazesini mezarı başına kadar taşıdı DEM Milletvekili Zeynep Oduncu, teröristin cenazesini mezarı başına kadar taşıdı
10:25 İBB Başkanı İmamoğlu’na tehdit: Dişe diş, kana kan Ben ya da başka birisi onu yaşatmaz İBB Başkanı İmamoğlu'na tehdit: Dişe diş, kana kan! Ben ya da başka birisi onu yaşatmaz
09:30 Önce katil sonra erkek çıkmıştı Dadı Meryem, 8 yaşındaki çocuğun cinayetini anlattı Önce katil sonra erkek çıkmıştı! Dadı Meryem, 8 yaşındaki çocuğun cinayetini anlattı
08:29 İstanbul’un kuzey kesimlerinde ve Boğaz genelinde sis etkili oldu İstanbul'un kuzey kesimlerinde ve Boğaz genelinde sis etkili oldu
08:26 Evlenip Miami’ye yerleşen şarkıcı Yeşim Erçetin, doğum koçu oldu Evlenip Miami'ye yerleşen şarkıcı Yeşim Erçetin, doğum koçu oldu
07:14 TRT 1’nin yeni dizisi Kül Masalı final yapıyor TRT 1'nin yeni dizisi Kül Masalı final yapıyor
01:18 Seçimde AK Parti’nin oy kaybının sorumlusu olarak hedef gösterilen Özlem Zengin’e KADEM sahip çıktı Seçimde AK Parti'nin oy kaybının sorumlusu olarak hedef gösterilen Özlem Zengin'e KADEM sahip çıktı
00:57 İYİ Parti lideri Akşener: Seçilmesine vesile olduğumuz kişilerin hırsız olduklarını anladık İYİ Parti lideri Akşener: Seçilmesine vesile olduğumuz kişilerin hırsız olduklarını anladık
00:00 Tunceli’de seçimleri kaybeden belediye başkanı, vali ve kaymakama tehditler savurdu Tunceli'de seçimleri kaybeden belediye başkanı, vali ve kaymakama tehditler savurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2024 10:41:02. #1.12#
SON DAKİKA: Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement