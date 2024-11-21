Erzincan\'da Yangın: Çiğköfteci Ömer Usta Teklifi

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Erzincan'da araç ve insan yoğunluğunun en çok olduğu Ordu Caddesi'nde bulunan Çiğköfteci Ömer Usta'da yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangın saat 09: 00 sıralarında Ordu Caddesi'nde bulunan Çiğköfteci Ömer Usta'da meydana geldi. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede iş yerini sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Çiğköftecide çıkan yangın yandaki iş yerlerini de etkilerken, güvenlik güçleri sıçrama ihtimaline karşı tedbir olarak çevredekileri bölgeden uzaklaştırdı. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ERZİNCAN