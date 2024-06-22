Erzincan'da Yıldırım Çarpması: 1 Çoban Hayatını Kaybetti, 43 Kuzu Telef Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Erzincan'da Yıldırım Çarpması: 1 Çoban Hayatını Kaybetti, 43 Kuzu Telef Oldu

Erzincan\'da Yıldırım Çarpması: 1 Çoban Hayatını Kaybetti, 43 Kuzu Telef Oldu

Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Küllüce köyünde Afganistan uyruklu bir çoban, yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti. Aynı olayda, çobanın otlatmakta olduğu alanda bulunan 43 kuzu da telef oldu. Jandarma ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Çobanın cenazesi Tercan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

22.06.2024 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'ın Tercan ilçesinde yıldırım çarpması nedeniyle Afganistan uyruklu çoban hayatını kaybetti, 43 kuzu telef oldu.

Olay, Tercan'a bağlı Küllüce köyü merasında yaşandı. Alınan bilgiye göre, merada kuzuları otlatan Afganistan uyruklu Feyzullah Kasımi (19) yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yıldırımın düştüğü alanda bulunan 43 kuzu ise telef oldu.

Olay yerinde jandarma ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri incelemede bulundu. Hayatını kaybeden çobanın cenazesi Tercan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

İlçe Tarım Müdürlüğü, Yıldırım Çarpması, Devlet Hastanesi, Afganistan, İnceleme, Jandarma, Erzincan, Tercan, Hayvan Hakları, Acil Durum, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da Yıldırım Çarpması: 1 Çoban Hayatını Kaybetti, 43 Kuzu Telef Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:34 Ertelenen motorin ve benzin zammı, daha yüksek bir rakamla pompaya yansıyacak Ertelenen motorin ve benzin zammı, daha yüksek bir rakamla pompaya yansıyacak
09:13 Kardeşi hastalık nedeniyle tahliye edilmişti Bahar Candan’ın da cezaevinde olmadığı ortaya çıktı Kardeşi hastalık nedeniyle tahliye edilmişti! Bahar Candan'ın da cezaevinde olmadığı ortaya çıktı
08:59 AK Parti’de değişim süreci başlıyor Önümüzdeki günlerde istifalar peş peşe gelecek AK Parti'de değişim süreci başlıyor! Önümüzdeki günlerde istifalar peş peşe gelecek
08:16 Her ay kiranın yüzde 20’si vergi olarak Maliye’ye gidecek Her ay kiranın yüzde 20'si vergi olarak Maliye'ye gidecek
19:39 Define hayaliyle girdikleri çukur, mezarları oldu Define hayaliyle girdikleri çukur, mezarları oldu
10:15 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak İşte üzerinde durulan 4 formül En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte üzerinde durulan 4 formül
09:23 Öldüresiye dövülen Kaya Sabancı sessizliğini bozdu: Orada ölebilirdim Öldüresiye dövülen Kaya Sabancı sessizliğini bozdu: Orada ölebilirdim
09:13 Bayram tatili trafik kazalarıyla kana bulandı 7 günlük bilanço açıklandı Bayram tatili trafik kazalarıyla kana bulandı! 7 günlük bilanço açıklandı
00:37 Iğdır’da yaylacılar arasında çatışma çıktı Çok sayıda yaralı ve gözaltı var Iğdır'da yaylacılar arasında çatışma çıktı! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var
00:13 Kaya Sabancı’yı darbettiği öne sürülen iş insanı Vedat Aşçı’dan açıklama geldi Kaya Sabancı'yı darbettiği öne sürülen iş insanı Vedat Aşçı'dan açıklama geldi
23:37 Şikayetleri bitmek bilmedi Kaldığı ıslahevi, Timur Cihantimur’un aklını başına getirir Şikayetleri bitmek bilmedi! Kaldığı ıslahevi, Timur Cihantimur'un aklını başına getirir
23:05 Diyarbakır ve Mardin’deki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükseldi Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi
22:44 İstanbul’da sokak köpeğinin ısırdığı adam hastanede ikinci şoku yaşadı: Aynı mahalleden 40 kişi geldi İstanbul'da sokak köpeğinin ısırdığı adam hastanede ikinci şoku yaşadı: Aynı mahalleden 40 kişi geldi
22:38 Kayseri’de silahlı saldırıya uğrayan CHP’li Şerafettin Bahadır ağır yaralandı Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan CHP'li Şerafettin Bahadır ağır yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2024 11:02:35. #1.12#
SON DAKİKA: Erzincan'da Yıldırım Çarpması: 1 Çoban Hayatını Kaybetti, 43 Kuzu Telef Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement