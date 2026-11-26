Erzincan'da zabıta ekipleri 133 iş yerini ruhsat ve hijyen yönünden denetlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde faaliyet gösteren 133 iş yerinde lokantalara yönelik denetim yaptı. Denetimlerde ruhsat, hijyen ve fiyat listeleri kontrol edilirken gıdaların muhafaza koşulları incelendi ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde faaliyet gösteren 133 iş yerinde denetim gerçekleştirildi.
Belediye sınırları içerisinde hizmet veren lokantalara yönelik denetimlerde, işletmelerin ruhsatları, hijyen koşulları ve fiyat listeleri kontrol edildi.
Ekipler, denetimler kapsamında gıdaların muhafaza edildiği dolapları, yemek malzemelerinin saklandığı kapları, hazırlık alanlarını ve lavaboların temizlik durumunu inceledi.
Gıda ürünlerinin sağlık ve hijyen kurallarına uygun şekilde muhafaza edilip edilmediğinin de kontrol edildiği denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.
Kaynak: İHA
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