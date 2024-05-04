Erzincan İliç'te meydana gelen heyelan sonrası iki işçiye daha ulaşıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Erzincan İliç'te meydana gelen heyelan sonrası iki işçiye daha ulaşıldı

Erzincan İliç\'te meydana gelen heyelan sonrası iki işçiye daha ulaşıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan İliç'te meydana gelen heyelan sonrası hayatını kaybeden işçileri arama çalışmalarının devam ettiğini ve iki işçiye daha ulaşıldığını açıkladı. Diğer 5 madencinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

04.05.2024 07:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelan sonrası iki işçi kardeşimize daha ulaştık" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından Erzincan İliç'te meydana gelen heyelan sonrası hayatını kaybeden işçileri arama çalışmalarının devam ettiğini ve iki işçiye daha ulaşıldığını açıkladı. Bakan Bayraktar yaptığı paylaşımda, "Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden arama çalışmalarında iki işçi kardeşimize daha ulaştık. Diğer 5 madencimize ulaşmak için de ekiplerimiz 7 gün 24 saat çalışmalarını sürdürüyor. İşçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Alparslan Bayraktar, Erzincan, İliç, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzincan İliç'te meydana gelen heyelan sonrası iki işçiye daha ulaşıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:27 Standard Poor’s Türkiye’nin kredi notunu yükseltti Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
23:02 Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, genel başkanlığı bırakıyor Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, genel başkanlığı bırakıyor
21:31 Gazze’ye havadan atılan yardımların paraşütü açılmadı: Çok sayıda ölü ve yaralı var Gazze'ye havadan atılan yardımların paraşütü açılmadı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
00:32 Mağlubiyet sonrası çılgına döndü Kerim Rahmi Koç ile Monacolu basketbolcular arasında gerginlik Mağlubiyet sonrası çılgına döndü! Kerim Rahmi Koç ile Monacolu basketbolcular arasında gerginlik
00:16 Feyyaz Uçar: Kimse Beşiktaş’a ayar vermeye kalkmasın Feyyaz Uçar: Kimse Beşiktaş'a ayar vermeye kalkmasın
23:38 Maç bitti, ortalık karıştı Basketbolcular ile taraftarlar birbirine girdi Maç bitti, ortalık karıştı! Basketbolcular ile taraftarlar birbirine girdi
23:23 Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta: Kupa maçı öncesi moral oldu Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta: Kupa maçı öncesi moral oldu
22:23 Beşiktaş, verilmeyen penaltıya isyan etti Beşiktaş, verilmeyen penaltıya isyan etti
21:58 Beşiktaş, Çaykur Rizespor’u 3-2 mağlup etti Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti
21:09 PKK terör örgütünün sözde Avrupa sorumlusu Senanik Öner, ahırda ata tecavüz ederken yakalandı PKK terör örgütünün sözde Avrupa sorumlusu Senanik Öner, ahırda ata tecavüz ederken yakalandı
20:54 Erden Timur: Ali Koç beni tehdit etti Erden Timur: Ali Koç beni tehdit etti
20:47 Adana’da ’organ ticareti’ şebekesi operasyonuna 9 tutuklama Adana'da 'organ ticareti' şebekesi operasyonuna 9 tutuklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2024 07:46:34. #1.12#
SON DAKİKA: Erzincan İliç'te meydana gelen heyelan sonrası iki işçiye daha ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement