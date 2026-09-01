Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde Saztepe Mahallesi'nde jandarmanın operasyonunda 227 kök kenevir ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
Erzincan'ın Üzümlü ilçesi Saztepe Mahallesi'nde İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 227 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 227 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
Erzincan İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Üzümlü ilçesi Saztepe Mahallesi'nde uyuşturucu suçlarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 227 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İHA
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