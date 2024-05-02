Erzincan Jandarma Nisan Ayı Suç İstatistiklerini Açıkladı - Son Dakika
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Erzincan Jandarma Nisan Ayı Suç İstatistiklerini Açıkladı

Erzincan Jandarma Nisan Ayı Suç İstatistiklerini Açıkladı

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı tarafından nisan ayında gerçekleştirilen asayiş, trafik, siber, kaçakçılık ve terör faaliyetleri kapsamında toplam 192 olay meydana gelmiş ve bunların %96'sı aydınlatılmıştır. Ayrıca, yapılan operasyonlarda uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik olarak 22 kişi hakkında işlem yapılmış ve çeşitli suç unsurları ele geçirilmiştir.

02.05.2024 13:41
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Erzincan jandarma nisan ayı suç istatistiklerini açıkladı.

İl Jandarma Komutanlığınca, nisan 2024 ayında icra edilen asayiş, trafik, siber, kaçakçılık ve terör faaliyetleri kapsamında; 107 asayiş, 2 kabahat, 49 takibi gereken, 28 kaçakçılık, 5 siber ve 1 terör olayı olmak üzere toplam 192 olay meydana gelmiş ve meydana gelen olayların 184, yüzde 96'sı aydınlatıldı.

İcra edilen asayiş faaliyeti ve uygulamalarında; 543.651 şahıs ile 15.323 aracın sorgulaması yapılarak, 263 aranan şahıs yakalanmış ve kayıp olarak aranan 5 şahıs bulundu.

İcra edilen asayiş faaliyetleri neticesinde 1 adet delici/ kesici suç aleti ele geçirildi.

Ay içerisinde sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Ay içerisinde icra edilen trafik uygulamalarında; 17.056 araç kontrol edilmiş, 52.664 şahıs sorgulaması yapılmış, 301 araç ve şahıs hakkında toplam 765.699 TL cezai işlem uygulanmış, 2 aranan araç, 7 aranan şahıs yakalanmış, 10 alkollü araç kullanan sürücünün, sürücü belgesi geri alınmış ve 46 araç trafikten men edildi.

İcra edilen siber faaliyetleri neticesinde; 18 adet sosyal medya hesabı üzerinde yapılan çalışmalarda 11 adet suç tespit edilen hesap/şahıs hakkında işlem yapılmış, 6 adet müstehcen içerikli ve 503 adet yasadışı bahis içerikli paylaşımların olduğu toplam 509 internet sitesinin erişime engellenmesi sağlandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, vatandaşların siber suç mağduru olmalarının engellenmesi ve siber suçlarla ilgili kişisel korunma tedbirleri çerçevesinde bilinçlendirilmeleri maksadıyla; "Siber Suç Farkındalık ve Bilinçlendirme Faaliyetleri" kapsamında 382 vatandaşa eğitim verildi.

İcra edilen 6 uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik faaliyet/operasyonlarda, 22 şahıs hakkında işlem yapılmış ve 5 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. İcra edilen operasyonlar sonucunda 200 kök kenevir bitkisi, 7 gr kenevir tohumu ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik diğer faaliyetlerde ise 11 paket bandrolsüz sigara, 38.100 adet makaron dolu, 130.100 adet makaron boş, 95.000 gram açık tütün sarmalık, 8 adet sikke, 4 adet tarihi obje, 4 tabanca, 1.109 tabanca mühimmatı, 10 adet tabanca şarjörü, 1 adet av tüfeği ve 84 adet av tüfeği mühimmatı ele geçirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan Jandarma Nisan Ayı Suç İstatistiklerini Açıkladı - Son Dakika

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