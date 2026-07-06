Erzincan Jandarması 217 Olay Aydınlattı

Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca, Haziran 2026'da yürütülen asayiş, trafik, siber suçlar, kaçakçılık, narkotik ve terörle mücadele faaliyetleri kapsamında 217 olay meydana gelirken, olayların yüzde 98'i aydınlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, haziran ayında 104 asayiş, 1 kabahat, 83 takibi gereken, 10 kaçakçılık, 14 narkotik, 3 siber ve 2 terör olayı olmak üzere toplam 217 olay kayıtlara geçti.

Asayiş uygulamalarında 123 bin 348 kişi ile 41 bin 585 araç sorgulandı. Çalışmalarda 421 aranan kişi ile 11 aranan araç yakalanırken, kayıp olarak aranan herhangi bir şahıs bulunmadı. Operasyonlarda 1 tabanca ile 4 bıçak ele geçirildi.

Terörle mücadele kapsamında, sosyal medya üzerinden DHKP/C ve FETÖ propagandası yaptıkları belirlenen 2 kişi hakkında "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Hazırlanan tahkikat evraklarının Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği bildirildi.

Trafik denetimlerinde ise 13 bin 324 araç kontrol edilirken, 5 bin 396 kişinin sorgulaması yapıldı. Denetimlerde 356 araç ve sürücüye toplam 3 milyon 744 bin 676 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca 10 aranan araç ve 9 aranan kişi yakalanırken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 5 sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu, 88 araç trafikten men edildi.

Siber suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında 87 sosyal medya hesabı incelendi. Yapılan incelemelerde 44 hesap veya kullanıcı hakkında işlem başlatıldı. Ayrıca 13 müstehcen içerikli, 40 terör örgütü propagandası içeren ve 433 yasa dışı bahis paylaşımı bulunan toplam 486 internet sitesine erişim engeli getirildi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen 10 operasyonda 19 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 18 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Operasyonlarda 40 litre etil alkol, 1 sikke, 2 bıçak, 1 tabanca, 19 tabanca fişeği, 3 av tüfeği, 6 av tüfeği fişeği, 1 kazma ve 1 kürek ele geçirildi.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 14 operasyonda ise 16 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 10'u tutuklandı. Operasyonlarda 14 gram kubar esrar ile 180 gram bonzai ele geçirildi. - ERZİNCAN