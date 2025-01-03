Erzincan Jandarması'ndan 138 Olay Aydınlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Erzincan Jandarması'ndan 138 Olay Aydınlatıldı

Erzincan Jandarması\'ndan 138 Olay Aydınlatıldı

Erzincan Jandarma, Aralık 2024'te 138 olayı aydınlattı, 135 bin kişiyi sorguladı ve suç unsurları ele geçirdi.

03.01.2025 09:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca, Aralık 2024 ayında icra edilen asayiş, trafik, siber, kaçakçılık ve terör faaliyetleri kapsamında; 35 asayiş, 17 kabahat, 65 takibi gereken, 10 kaçakçılık, 8 siber ve 3 terör olayı olmak üzere toplam 138 olay meydana gelirken bu olayların 135'i yüzde 98'i aydınlatıldı.

İcra edilen asayiş faaliyeti ve uygulamalarında; 135 bin 957 şahıs ile 23 bin 707 aracın sorgulaması yapılarak, 128 aranan şahıs, 11 aranan araç yakalandı ve kayıp olarak aranan 8 şahıs bulundu. İcra edilen asayiş faaliyetleri neticesinde 1 tabanca ve 6 adet av tüfeği ele geçirildi.

Ay içerisinde sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 3 şahıs hakkında adli işlem yapılmdı. Ay içerisinde icra edilen trafik uygulamalarında; 17 bin 370 araç kontrol edilerek, 4 bin 721 şahıs sorgulaması yapıldı, 219 araç ve şahıs hakkında toplam 641.463,00 TL cezai işlem uygulandı, 10 aranan araç, 2 aranan şahıs yakalanarak, 3 alkollü araç kullanan sürücünün, sürücü belgesi geri alınarak 58 araç trafikten men edildi.

İcra edilen siber faaliyetleri neticesinde; 61 adet sosyal medya hesabı üzerinde yapılan çalışmalarda 23 adet suç tespit edilen hesap/şahıs hakkında işlem yapılarak, 8 adet müstehcen içerikli, 44 adet terör örgütü propagandası ve (364) adet yasadışı bahis içerikli paylaşımların olduğu toplam 416 internet sitesinin erişime engellenmesi sağlandı.

İcra edilen 10 uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik faaliyet/operasyonlarda, 12 şahıs hakkında işlem yapılarak, 1 şahıs tutuklandı ve 1 şahıs adli kontrol ile serbest bırakıldı. İcra edilen operasyonlar sonucunda 882 gram skunk, 1 adet hassas terazi, 2 adet kurutma tepsisi ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik diğer faaliyetlerde ise 244 litre kaçak alkollü içki, 4.500 gram kaçak çay, 1 adet alkol yapımında kullanılan tekne, 5 adet cep telefonu ve 1 adet bir metre damlama hortumu ele geçirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Kaçakçılık, Jandarma, erzincan, 3-sayfa, trafik, Güncel, Aralık, Asayiş, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzincan Jandarması'ndan 138 Olay Aydınlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:59 Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyen aralık ayı enflasyonu yüzde 1,03 oldu Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyen aralık ayı enflasyonu yüzde 1,03 oldu
09:38 Ferdi Tayfur’un vefatı sonrası Necla Nazır’dan açıklama Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan açıklama
09:23 Usta sanatçı Ferdi Tayfur’un ölüm nedeni belli oldu Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un ölüm nedeni belli oldu
08:59 BM duyurdu: 8 Aralık’tan bu yana 115 bin Suriyeli ülkesine döndü BM duyurdu: 8 Aralık'tan bu yana 115 bin Suriyeli ülkesine döndü
06:50 Trump’ın yemin töreni öncesi Meksika’dan binlerce göçmen daha yollara düştü Trump'ın yemin töreni öncesi Meksika'dan binlerce göçmen daha yollara düştü
14:41 Satın aldığı kayıp bavulun içinden servet çıktı Satın aldığı kayıp bavulun içinden servet çıktı
14:20 Bedelli askerlik ücreti değişiyor Bedelli askerlik ücreti değişiyor
14:19 Genç kadın, şarjda olan telefonunu küvete düşürünce hayatını kaybetti Genç kadın, şarjda olan telefonunu küvete düşürünce hayatını kaybetti
14:13 DEM Parti heyeti, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü İşte ilk açıklama DEM Parti heyeti, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü! İşte ilk açıklama
14:01 ABD, Suriye’nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor
13:56 İki havayolu şirketi çalışanı, otellerine döndükleri sırada tecavüze uğradı İki havayolu şirketi çalışanı, otellerine döndükleri sırada tecavüze uğradı
13:56 Toki binlerce konutu teslim edecek Toki binlerce konutu teslim edecek
13:54 Kürşad Zorlu’nun istifası sonrası Meclis’te sandalye dağılımı değişti Kürşad Zorlu'nun istifası sonrası Meclis'te sandalye dağılımı değişti
13:49 Uçakta taşkınlık yapanların yeni cezası belli oldu Uçakta taşkınlık yapanların yeni cezası belli oldu
13:48 Simge ’’Kısmetimi kapatıyor’’ demişti: Icardi atağa geçti Simge ''Kısmetimi kapatıyor'' demişti: Icardi atağa geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 10:07:04. #1.11#
SON DAKİKA: Erzincan Jandarması'ndan 138 Olay Aydınlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.