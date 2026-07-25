Erzincan-Sivas yolunda kaza: 6 yaralı - Son Dakika
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Erzincan-Sivas yolunda kaza: 6 yaralı

Erzincan-Sivas yolunda kaza: 6 yaralı
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Erzincan-Sivas kara yolunda 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, durumları iyi.

Erzincan- Sivas kara yolunda meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Hacıali Palangası mevkisinde R.M. idaresindeki 06 FV 7339 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol dışına savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3'ü çocuk 6 kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ve jandarma ekipleri kazanın nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Erzincan, Sivas, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan-Sivas yolunda kaza: 6 yaralı - Son Dakika

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