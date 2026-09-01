Erzincan-Sivas Yolunda Tır Kazası

Erzincan- Sivas kara yolunun Sakaltutan mevkisinde kontrolden çıkan tır, yol kenarındaki çelik bariyere çarptı.

Kaza, Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan mevkisinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Sivas istikametinden Erzincan yönüne seyir halinde olan 45 YA 8147 plakalı tırın sürücüsü, rampa aşağı indiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan tır, yol kenarındaki çelik bariyere çarparak durabildi.

Kazada tır sürücüsü yara almazken, kaza nedeniyle yolda bir süre ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

Tırın kaldırılması ve yolun güvenli hale getirilmesinin ardından ulaşım normale döndü.