Erzincan Trafik Ekiplerinden Bayram Jestleri - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Erzincan Trafik Ekiplerinden Bayram Jestleri

Erzincan Trafik Ekiplerinden Bayram Jestleri

Erzincan'da trafik ekipleri, bayramda sürücülere kolonya ve şeker ikram ederek trafik güvenliğine dikkat çekti.

31.03.2025 09:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram süresince sürücülere geleneksel denetimlerin dışında anlamlı bir sürpriz yaparak kolonya ve şeker ikramında bulundu. Bu duyarlı uygulama, hem bayram coşkusunu yolda yaşattı hem de trafik güvenliğine dikkat çekti.

Erzincan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili süresince sürücülerin güvenliğini sağlamak amacıyla sahada etkin bir denetim gerçekleştirdi. Ancak bu kez denetimler sadece trafik kurallarını kontrol etmekle sınırlı kalmadı; sürücülere bayramın ruhuna uygun anlamlı bir jest yapıldı.

Trafik ekipleri, yolda seyir halindeki sürücüleri durdurarak geleneksel evrak kontrolü yerine, kolonya ve şeker ikramında bulundu. Bayram coşkusunu yolda da yaşatmayı amaçlayan bu uygulama, vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı. Aynı zamanda sürücülere güvenli sürüş kuralları hatırlatılarak trafik kazalarının önlenmesine yönelik bilinçlendirme yapıldı.

Ekipler, bayram süresince trafikte yoğunluk yaşandığını belirterek, özellikle hız kurallarına uyulması, emniyet kemeri takılması ve dikkatsiz sürüşten kaçınılması konusunda sürücülere uyarılarda bulundu. Trafik güvenliğinin herkesin sorumluluğunda olduğunu vurgulayan ekipler, vatandaşların sevdiklerine sağ salim ulaşmalarının en büyük temennileri olduğunu ifade etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

erzincan, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzincan Trafik Ekiplerinden Bayram Jestleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş’tan Galatasaray’a 8 yıl sonra cevap Beşiktaş'tan Galatasaray'a 8 yıl sonra cevap
Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu
Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam
Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu
Tonga’da 7.1 Büyüklüğünde Deprem Tonga'da 7.1 Büyüklüğünde Deprem
Ermenistan’dan Azerbaycan mevzilerine keşif uçuşu Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine keşif uçuşu
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda rekor yolcu trafiği İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda rekor yolcu trafiği
MHP ve DEM Parti ilk kez bayramlaştı MHP ve DEM Parti ilk kez bayramlaştı
Bahçeli’den ’’yeni anayasa’’ çağrısı Bahçeli'den ''yeni anayasa'' çağrısı
Volkan Konak’ın vasiyeti ortaya çıktı Volkan Konak'ın vasiyeti ortaya çıktı
Volkan Konak’a sahnede 40 dakika boyunca kalp masajı yapılmış Volkan Konak'a sahnede 40 dakika boyunca kalp masajı yapılmış

09:34 MHP ve DEM Parti ilk kez bayramlaştı MHP ve DEM Parti ilk kez bayramlaştı
09:26 Bahçeli’den ’’yeni anayasa’’ çağrısı Bahçeli'den ''yeni anayasa'' çağrısı
07:40 Volkan Konak’ın vasiyeti ortaya çıktı Volkan Konak'ın vasiyeti ortaya çıktı
02:49 Volkan Konak’a sahnede 40 dakika boyunca kalp masajı yapılmış Volkan Konak'a sahnede 40 dakika boyunca kalp masajı yapılmış
00:02 Ünlü sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti
18:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır
17:26 Trump, “Çok kızgınım“ dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı Trump, "Çok kızgınım" dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı
17:23 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda rekor yolcu trafiği İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda rekor yolcu trafiği
16:58 Ermenistan’dan Azerbaycan mevzilerine keşif uçuşu Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine keşif uçuşu
16:47 Tonga’da 7.1 Büyüklüğünde Deprem Tonga'da 7.1 Büyüklüğünde Deprem
16:32 Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu
16:04 Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam
15:44 Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu
15:10 Beşiktaş’tan Galatasaray’a 8 yıl sonra cevap Beşiktaş'tan Galatasaray'a 8 yıl sonra cevap
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2025 09:52:39. #7.12#
SON DAKİKA: Erzincan Trafik Ekiplerinden Bayram Jestleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement