Erzincan Valisi Aydoğdu başkanlığında toplantı yapıldı, okul güvenliği ele alındı - Son Dakika
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Erzincan Valisi Aydoğdu başkanlığında toplantı yapıldı, okul güvenliği ele alındı

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Erzincan Valisi Aydoğdu başkanlığında toplantı yapıldı, okul güvenliği ele alındı
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında düzenlenen Güvenlik ve Asayiş Toplantısı'nda kent genelindeki güvenlik konuları değerlendirildi. Toplantıda okul güvenliği ile personelin vatandaşlara rehberlik etmesinin önemi vurgulandı; Aydoğdu personele teşekkür etti.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında, İl Emniyet Müdürü Esat Feryadi Doköz, vali yardımcısı, emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin katılımıyla Güvenlik ve Asayiş Toplantısı düzenlendi.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, kent genelindeki güvenlik ve asayiş konuları kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Toplantıda özellikle okulların güvenliği ile emniyet personelinin vatandaşlara rehberlik etmesinin önemi üzerinde duruldu.

Vali Aydoğdu, kentte huzur ve güven ortamının sürdürülmesi için özveriyle görev yapan emniyet teşkilatı personeline teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İHA
Erzincan ValiliğiHamza Aydoğdu3. SayfaGüvenlikValilikAsayişGüncelSon Dakika

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