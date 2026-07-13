Erzurum Adli Yargı 2025 Faaliyet Raporu - Son Dakika
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Erzurum Adli Yargı 2025 Faaliyet Raporu

Erzurum Adli Yargı 2025 Faaliyet Raporu
13.07.2026 09:48
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Cumhuriyet Başsavcılığı, 2025'te toplam 35 bin 370 dosyada karar verdi, en fazla takipsizlik kararı verildi.

Erzurum Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu 2025 Yılı Faaliyet Raporu verilerine göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yıl boyunca toplam 35 bin 370 dosya hakkında karar verildi.

Erzurum Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu, 2025 yılına ait adli faaliyet raporunu yayımladı. Raporda yer alan "Karar Türüne Göre Dosya Sayıları" tablosuna göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir yıl boyunca yürüttüğü adli soruşturmalar ve üretilen kararların detaylı dökümü kamuoyuyla paylaşıldı.

En fazla karar "Takipsizlik" yönünde oldu

Açıklanan verilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen kararlar arasında en büyük payı "Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar" (Takipsizlik) aldı. Yıl boyunca toplam 18 bin 522 dosya hakkında takipsizlik kararı verilirken, 2 bin 246 dosya için de "Soruşturmaya Yer Olmadığı Kararı" çıktı.

6 bin 947 iddianame hazırlandı

Soruşturması tamamlanan dosyalardan 6 bin 947'si için Cumhuriyet Savcıları tarafından iddianame hazırlanarak mahkemelere kamu davası açılması talep edildi. Raporda öne çıkan diğer adli karar istatistikleri ise şu şekilde sıralandı: Yetkisizlik Kararı: 4 bin 962 dosya, Birleştirme Kararı: Bin 294 dosya, Ayırma Kararı: 594 dosya, Daimi Arama Kararı: 369 dosya, Kamu Davası Açılmasının Ertelenmesi (TCK m.191): 314 dosya, Görevsizlik Kararı: 74 dosya, İdari Yaptırım Kararı: 40 dosya, Fezleke: 7 dosya ve Davaname: 1 dosya

Toplam Karar Sayısı 35 Bini Aşarak Rekora Koştu

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, adliyenin iş yükünü hafifletmek ve adaletin hızlı tecellisini sağlamak adına yürüttüğü yoğun çalışmalar neticesinde 2025 yılı genelinde toplam 35 bin 370 dosyayı karara bağlanmış oldu. Öte yandan listede yer alan "Çocuk Koruma Kanunu 19. Madde uyarınca Kamu Davası Açılmasının Ertelenmesi", "Uzlaşma" ve "Seri Yargılama Usulü Talepname Sayısı" kalemlerinde ise herhangi bir karar kaydının oluşmadığı görüldü. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, 3. Sayfa, Erzurum, Yargı, Yaşam, Ceza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzurum Adli Yargı 2025 Faaliyet Raporu - Son Dakika

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