Erzurum Adliyesi 2023 Faaliyet Raporu: İhlal Kararları Açıklandı

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Erzurum Adliyesi 2023 faaliyet raporu verilerine göre; mahkeme kararlarına karşı Anayasa Mahkemesi (AYM) veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) yapılan başvurular neticesinde tespit edilen ihlal kararları açıklandı.

Buna göre; Erzurum Merkez Adliyesi'nden 2023 yılında Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yapılan başvurular neticesinde tespit edilen ihlal kararlar toplam başvuru sayısı 4 iken, ihlal tespit edilen dosya sayısı 1 oldu. Erzurum'dan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) yapılan başvuru sayısı 12 iken ve ihlal tespit edilen dosya olmadı.

2023 yılında Erzurum Merkez Adliyesi'nden görevlendirilen adli yardım avukat sayısı zorunlu müdafi sayısı 686 oldu. Erzurum Adliyesi'nde 2023 yılında dava şartı arabuluculuk uygulaması karara bağlanan dosya sayılarına bakıldığında ise; anlaşma sağlanan 2, anlaşma sağlanamayan 8 dosya olduğu görüldü. - ERZURUM