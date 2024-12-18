Erzurum-Artvin yolunda tır kazası - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Erzurum-Artvin yolunda tır kazası

Erzurum-Artvin yolunda tır kazası

Tır, virajı alamayarak bariyerlere saplandı, sürücü yaralı olarak kurtuldu.

18.12.2024 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum- Artvin kara yolunda tır kazası meydana geldi. Şarampole uçmaktan son anda kurtulan tırın sürücüsü, kazayı yaralı olarak atlattı.

Erzurum-Artvin kara yolunda, Tortum ilçesine bağlı Aksu Kapı mevkiinde kereste yüklü tır virajı alamayarak bariyerlere saplandı. Şans eseri şarampole uçmaktan son anda kurtulan tırın sürücüsü, kazayı yaralı olarak atlattı. Devrilen tırdan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Erzurum Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk belirlemelere göre sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından bölgede trafik kontrollü şekilde sağlanırken, tırı kaldırma çalışmaları sürüyor. Olay, bölgede trafik güvenliğine yönelik risklerin bir kez daha gündeme gelmesine neden oldu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, erzurum, trafik, Artvin, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzurum-Artvin yolunda tır kazası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:46 Asgari ücrette son viraj Bu kez rakam konuşuluyor Asgari ücrette son viraj! Bu kez rakam konuşuluyor
11:25 Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya’ya kaçmış Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya'ya kaçmış
11:19 Kara Para Aklama Davasında Dilan ve Engin Polat’ın Yargılanmasına Devam Ediliyor Kara Para Aklama Davasında Dilan ve Engin Polat'ın Yargılanmasına Devam Ediliyor
10:42 Esad’ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var
09:07 Köfteci Yusuf’un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı Köfteci Yusuf'un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı
16:56 Merih Demiral’ın Fenerbahçe’ye transferi yattı Merih Demiral'ın Fenerbahçe'ye transferi yattı
16:54 Rihanna konserde göğsünü açıp Mariah Carey’e imzalattı Rihanna konserde göğsünü açıp Mariah Carey'e imzalattı
16:36 Büyük değişiklik sonrası bankalara akın edenler hüsran yaşadı Büyük değişiklik sonrası bankalara akın edenler hüsran yaşadı
16:34 Fenerbahçe’ye müjde: İrfan Can Eğribayat, çalışmalara başladı Fenerbahçe'ye müjde: İrfan Can Eğribayat, çalışmalara başladı
16:29 Hadise’nin ’’Hiç sevmiyorum’’ dediği şarkıcı ortaya çıktı Hadise'nin ''Hiç sevmiyorum'' dediği şarkıcı ortaya çıktı
16:25 10 ülkenin yeni adımı dengeleri değiştirecek 10 ülkenin yeni adımı dengeleri değiştirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2024 12:09:48. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum-Artvin yolunda tır kazası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.