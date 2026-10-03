Erzurum Aşkale'de 1 tır, 1 kamyon ve 2 otomobil kazaya karıştı, can kaybı yok - Son Dakika
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Erzurum Aşkale'de 1 tır, 1 kamyon ve 2 otomobil kazaya karıştı, can kaybı yok

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Erzurum Aşkale\'de 1 tır, 1 kamyon ve 2 otomobil kazaya karıştı, can kaybı yok
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Erzurum'un Aşkale ilçesinde Tepebaşı mevkiinde yağış sonrası kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme kazaya 1 tır, 1 kamyon ve 2 otomobil karıştı. Can kaybının yaşanmadığı kazada araçlarda maddi hasar oluştu; trafiğe kapanan yol ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde 1 tır, 1 kamyon ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Tepebaşı mevkiinde meydana geldi. Yağışın ardından kayganlaşan yolda sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 1 tır, 1 kamyon ve 2 otomobil birbirine çarptı.

Kazada can kaybı yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine trafik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, ekiplerin titiz çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıAcil Durum3. SayfaTepebaşıErzurumAşkaleGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum Aşkale'de 1 tır, 1 kamyon ve 2 otomobil kazaya karıştı, can kaybı yok - Son Dakika
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