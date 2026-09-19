Erzurum Aşkale'de levhaya çarpan kamyonun damperi açıldı, ön kısmı havaya kalktı - Son Dakika
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Erzurum Aşkale'de levhaya çarpan kamyonun damperi açıldı, ön kısmı havaya kalktı

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Erzurum Aşkale\'de levhaya çarpan kamyonun damperi açıldı, ön kısmı havaya kalktı
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Erzurum Aşkale'de seyir halindeki damperli kamyon, başüstü levhadan yüksek olduğu için levhaya çarptı; çarpmanın etkisiyle damperi açılarak ön kısmı havaya kalktı. Olayda yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı, kamyonun indirilmesinin ardından trafik akışı yeniden sağlandı.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde seyir halindeki damperli kamyon, yüksekliğinin başüstü levhadan fazla olması nedeniyle levhaya çarptı. Çarpmanın ardından damperin açılmasıyla kamyonun ön kısmı adeta at gibi şaha kalktı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Aşkale ilçesinde meydana geldi. Damperi kapalı şekilde ilerleyen kamyon, yol üzerindeki başüstü levhaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun damperi açılırken, sürücü kabininin bulunduğu ön bölüm havaya kalktı.

Kamyonun adeta şaha kalktığı anlar, çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

Kamyonun indirilmesinin ardından trafik akışı yeniden sağlandı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzurum Aşkale'de levhaya çarpan kamyonun damperi açıldı, ön kısmı havaya kalktı - Son Dakika
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