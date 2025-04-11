Erzurum'da 1 Ton Metil Alkol Ele Geçirildi

Erzurum'da 1 ton metil alkol geçirildi
ERZURUM - Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir ton metil alkol ele geçirildi.
Ekiplerin 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında Erzurum'da bulunan bir iş yerinde yapılan operasyonda, 1 ton 10 litre metil alkol ele geçirildi.
Yapılan operasyon neticesinde; C.A. isimli şahıs hakkında adli işlemler başlatılırken kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.
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