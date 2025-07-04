Erzurum\'da 177 Araç Trafikten Men Edildi

Erzurum'da jandarma ekipleri Haziran ayı içinde yaptıkları denetimlerde 177 aracı trafikten men etti.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca 01-30 Haziran 2025 tarihleri arasında trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde 18 bin 305 araç kontrol edildi. Yapılan kontroller neticesinde; 6 yol kullanıcısına alkollü araç kullanmaktan, 3 araca mali mesuliyet Sigortasını yaptırmamaktan, 248 yol kullanıcısına hız sınırlarını aşmaktan, 5 yol kullanıcısına seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan ve 69 yol kullanıcısına emniyet kemeri kullanmamaktan idari yaptırım uygulandı. 177 araç trafikten men edilirken 6 yol kullanıcısının sürücü belgesi geri alındı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak maksadıyla denetim faaliyetlerine titizlikle devam edilecektir" denildi. - ERZURUM