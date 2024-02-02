 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Erzurum'da 182 Adet Tarihi Eser Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Erzurum'da 182 Adet Tarihi Eser Ele Geçirildi

Erzurum\'da 182 Adet Tarihi Eser Ele Geçirildi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 182 adet tarihi eser ele geçirildi. Operasyon sonucunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

02.02.2024 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda 182 adet tarihi eser ele geçirildi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, il genelinde 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında yapılan çalışmalarda; Aşkale yol uygulaması noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta yapılan aramada 182 adet tarihi eser obje (sikke, yüzük, kolye, heykel, vazo, broş, çanak) ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2863 SKM suçundan; A.T., A.S., F.S., F.K. ve L.B. isimli şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Operasyon, Aşkale, Gözaltı, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da 182 Adet Tarihi Eser Ele Geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2024 12:08:37. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da 182 Adet Tarihi Eser Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement