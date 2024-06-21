Erzurum'da 2024 Yılının İlk 5 Ayında Trafik Kazalarında Maddi Hasarlar Öne Çıkıyor - Son Dakika
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Erzurum'da 2024 Yılının İlk 5 Ayında Trafik Kazalarında Maddi Hasarlar Öne Çıkıyor

Erzurum'da 2024 yılının ilk 5 aylık trafik istatistiklerine göre, polis ve jandarma bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 5 ayda 8 kişi hayatını kaybederken, bin 119 kişi yaralandı. Mayıs ayı döneminde ise toplam 631 ölümlü-yaralamalı kaza ve 997 maddi hasarlı kaza meydana geldi.

21.06.2024 13:39
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Erzurum'da 2024 yılının ilk 5 aylık trafik istatistiklerine bakıldığında polis ve jandarma bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Trafik İstatistik Verileri 'ne göre; Erzurum'da 5 ayda meydana gelen trafik kazalarında 8 kişi yaşamını yitirirken, bin 119 kişi de yaralandı.

Erzurum'da 2024 yılı Mayıs ayı döneminde; toplam 631 ölümlü-yaralamalı kaza, 997 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 3 kişi öldü, 257 yaralı kayıtlara geçti. Ülkemizde tarafların anlaşarak kendi aralarında tutanak tanzim ettiği maddi hasarlı trafik kaza sayılarına dahil edilmiyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da 2024 Yılının İlk 5 Ayında Trafik Kazalarında Maddi Hasarlar Öne Çıkıyor - Son Dakika

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