Erzurum'da 37 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Erzurum'da 37 Kaçak Göçmen Yakalandı

Erzurum\'da 37 Kaçak Göçmen Yakalandı

Polis denetimlerinde tır, kamyonet ve otomobilde 37 kaçak göçmen bulundu, 7 kişi tutuklandı.

06.12.2024 14:49
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Erzurum'da polisin yaptığı denetimlerde bir tırın mühürlü dorse kısmında 23, kamyonet aracın kasa kısmında saman balyalarıyla gizlenmiş vaziyette 11 ve otomobil içinde 3 kaçak göçmen yakalandı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde göçmen kaçakçılığı suçunun men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, düzensiz göçmenleri sınır illerden alarak batı illerine sevkini sağlayan ve göçmen kaçakçılığı yapıldığı tespit edilen otomobil, kamyonet ve tır Erzurum'da durduruldu.

Yapılan kontrollerde tırın mühürlü dorse kısmında 23, kamyonet aracın kasa kısmında saman balyalarıyla gizlenmiş vaziyette 11 ve otomobilin yolcu koltuğunda 3 olmak üzere ülkeye illegal giriş yapan toplam 37 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1'i Afganistan uyruklu olmak üzere olayların şüphelisi toplam 7 şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da 37 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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