Erzurum\'da 600 balya ot yangını

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Erzurum'un Tekman ilçesinde meydana gelen ot yangınında 600 balya ot küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Tekman ilçesine bağlı Gündamı Mahallesi'nde çıkan ot yangını güçlükle kontrol altına alınabildi. Sebebi bilinmeyen bir nedende kaynaklanan yangına Erzurum Büyükşehir Belediye Tekman itfaiye ekibi ve Tekman belediyesi iş makinaları ile müdahale etti. Yaklaşık 600 balya otun yandığı yangında alevlerin diğer ot yığınlarına sıçramaması için çaba sarf eden ekipler yoğun bir çalışma yaparak yangını kontrol altına almayı başardı.

Yangında Fadıl Yazıcı, Nayim Koçak ve Behçet Koçak'a ait 600 balya ot kül oldu. - ERZURUM