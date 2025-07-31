Erzurum\'da Araç İçinde Mahsur Kalan Vatandaşa Müdahale

Erzurum'da aracı içinde sıkışan ve mahsur kalan bir vatandaş ekiplerin çalışması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'un Palandöken ilçesinden bir vatandaşın aracı içinde fenalaştığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Palandöken ilçesi Orgeneral Eşref Bitlis Bulvarı direksiyon başında fenalaşarak kaza yapan vatandaşımıza merkez itfaiye ekiplerimiz müdahale ederek sağlık ekiplerine teslim edildi" denildi. - ERZURUM