Erzurum\'da Aracında Hareketsiz Bulunan Adam Hayatını Kaybetti

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Erzurum'da aracında hareketsiz bulunan İhsan Özmen isimli şahıs hayatını kaybetti.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde E-80 Karayolu Caddesi üzerinde araç içerisinde bir kişinin hareketsiz olduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrolden sonra araçta bulunan İhsan Özmen (53), ambulans iled Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili soruşturmasını devam ettiriyor. - ERZURUM