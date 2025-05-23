Erzurum'da Asfalt Tesisinde Patlama

Erzurum'da Güven Asfalt tesislerinde patlama

ERZURUM - Erzurum'un Pasinler ilçesinde bulunan Güven Asfalt tesislerinde patlama meydana geldi. Dolum tesisinde meydana gelen patlamada yaralıların olduğu öğrenildi.

Pasinler ilçesinde bulunan Güven Asfalt tesislerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada yaralıların olduğu öğrenilirken, olay yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.