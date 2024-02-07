Erzurum\'da bir ayda 93 yaralamalı trafik kazası yaşandı

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Erzurum'da polis sorumluluk bölgesinde bir ayda 93 yaralamalı trafik kazası yaşandı.

Erzurum'da 2024 yılının ilk 1 aylık trafik istatistiklerine bakıldığında polis bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Trafik İstatistik Verileri 'ne göre; Erzurum'da 2024 yılı Ocak ayı döneminde 93 yaralamalı kaza, 219 maddi hasarlı ve bu kazalarda 169 yaralı kayıtlara geçti. Tarafların anlaşarak kendi aralarında tutanak tanzim ettiği maddi hasarlı trafik kaza sayıları dahil edilmiyor. - ERZURUM