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Yakutiye ilçesinde bir apartmandan düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yakutiye ilçesinde bir apartmandan düşen kadın hayatını kaybetti

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 4. katındaki daireden düşen B. Özdemir (26), doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yakutiye ilçesinde bir apartmandan düşen kadın hayatını kaybetti
01.01.2024 - 12:13,
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Yakutiye ilçesinde bir apartmanın 4. katındaki daireden düşen B. Özdemir (26) doktorların tüm çabasında rağmen hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından ambülans ile hastaneye kaldırılan kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. B. Özdemir, Kurtuluş Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın 4. katında yer alan annesinin oturduğu dairenin penceresinden düşmüş ya da atlamıştı. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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