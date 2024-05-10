Erzurum'da Bitcoin Dolandırıcılığı Davası Yıllardır Karara Bağlanamıyor - Son Dakika
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Erzurum'da Bitcoin Dolandırıcılığı Davası Yıllardır Karara Bağlanamıyor

Erzurum\'da Bitcoin Dolandırıcılığı Davası Yıllardır Karara Bağlanamıyor

Erzurum'da Bitcoin'le kar payı vaadiyle milyonlarca lira dolandırdığı iddia edilen şahısların yargılanacağı mahkeme henüz belirlenemedi. Mağdurlar, adaletin sağlanması ve mağduriyetlerinin giderilmesi için hızlı bir şekilde karar verilmesini istiyor. Dava dosyası dört yıldır mahkemeler arasında dolaşıyor ve Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yeniden duruşma günü vermesi bekleniyor.

10.05.2024 11:06
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Erzurum'da Bitcoin'le kar payı elde edeceği vaadiyle onlarca kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddia edilen şahısların, hangi mahkemede yargılanacağına dört yıldır karar verilemedi. Yıllardır mahkemeler arasında görevsizlik kararıyla gidip gelen dava dosyasının mağdurları, mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesi ve adaletin sağlanmasını istiyor.

Erzurum'da Bitcoin isimli sanal para yöntemi ile kazançlarından kar payı elde edeceği vaadiyle onlarca kişi dolandırılmış, milyonlarca lira dolandırıldıklarını iddia eden mağdurlar, 2020 yılında soluğu savcılıkta almıştı.

Mağdurların iddiasına göre; Tuba P., ortağı Seda K. ve Birgül D. aracılığı ile vatandaşlardan para topladı. Kurduğu saadet zinciri ile yatırım yaptıkları parayı değerlendirip 6 yıl boyunca kar payı dağıtan Tuba P. son aldığı paraların geri ödemesini yapmadı. Tuba P.'ye ulaşamayan 16 kişi, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikayetçi oldu. Onlarca kişiden milyonlarca lira vurgun yaptığı öne sürülen Tuba P. ise hesabının hacklendiğini iddia ederek hiçbir ödeme yapmadan sırra kadem bastı.

Yargılayacak mahkeme aranıyor

Bitcoin'e yatırım yaparak para kazanacaklarını vadeden Tuba P., Seda K. ile Birgül D. hakkında Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'dolandırıcılık' suçlamasıyla 2020 yılında dava açıldı. Ancak dava karar aşamasındayken mahkeme heyeti değişti. Yeni göreve gelen mahkeme heyeti ise davanın kendilerinde değil de Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesi gerektiği yönünde görevsizlik kararı verdi. Ancak Erzurum 5. Asliye Ceza Mahkemesi de görevsizlik kararı verince dosya bu kez istinafa taşındı. İstinaf Mahkemesi 5. Ceza Dairesi de son olarak davanın yeniden Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülmesi gerektiği yönünde karar verdi.

Dört yıl içinde mahkemeler arasında dönüp dolaşan dava dosyası için Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yeniden duruşma günü vermesi bekleniyor.

Bilirkişi raporunda dikkat çeken ifadeler

Dava dosyasına giren bilirkişi heyet raporu da gerçekleri gözler önüne serdi. Mağdurlar ve sanıkların banka hesapları arasındaki banka trafiği detaylı bir şekilde incelendi. Mağdurların anapara kayıplarının toplamda 3 milyon 250 bin 100 TL olduğu belirlendi. Bilirkişi raporunun sonuç kısmında yer alan ifadeler ise dikkat çekti. Raporda, "Sanıklardan Tuba P.'nin saadet zincirinin tepe yöneticisi olduğu, sanıklardan Seda K. ve Birgül D.'nin bu saadet zincirinin içinde yoğun olarak yer aldığının anlaşıldığı" ifadeleri kullanıldı.

Paramız pul oldu

Mağdurlardan Murat Erçek, dolandırıldığı 100 bin TL üzerindeki rakamla dört yıl önce sıfır kilometre alabileceği bir aracın şimdiki fiyatının 1 milyon TL'nin üzerinde olduğunu söyleyerek, "Ben de 100 bin TL'nin üzerinde dolandırıldım. Dört yıl öncenin 100 bin TL'si ile sıfır kilometre satın alabileceğim bir araç, şimdi 1 milyon TL'nin üzerinde. Kaybımı düşünün. Bu insanlar dört yıldır tutuklanmadan rahat şekilde geziyorlar. Belki de bizden aldıkları paraları katlayarak artırdılar. Ama bizim paramız pul oldu. Hızlı yargılama yapılamadığı için zamanında mağduriyetimiz giderilmedi. Şimdi ne zaman davada karar çıkacak, mağduriyetimiz ne zaman ve ne şekilde giderilecek belli değil. Artık adaletin yerini bulmasını istiyoruz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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