Erzurum'da çaşır otu toplayan kadın kayalıklardan düştü

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Erzurum'un Şenkaya ilçesinde dağlık arazide çaşır otu toplayan kadın, dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Yaralı kadın, engebeli araziden helikopter ambulansla alınarak hastaneye sevk edildi.

Şenkaya ilçesi Zümrüt köyü ile Oltu'nun Yukarı Çamlı köyü arasındaki kırsal alanda arkadaşı ile birlikte çaşır otu toplayan Songül Eser (58), dengesini kaybederek bir anda kayalardan aşağı düştü. Arkadaşından uzakta olan ve düştüğü yerden kimseye ulaşamayan Songül Eser'i tesadüfen oradan geçen bir çoban gördü. Jandarmaya ulaşan çoban, yardım talebinde bulundu. Kırsal alanda bulunan kadına ulaşmaya çalışan ekipler, bir yandan da ambulans helikopter talebinde bulundu. Kurtarma çalışmaları devam ederken Erzurum Şehir Hastanesi yerleşkesinden ambulans helikopter havalandı. Yaralı kadını olay yerinden alan ambulans helikopter Erzurum'a dönüş yaptı. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Eser'in hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Ekipler helikopter ambulanstan aldıkları yaralı kadını Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. - ERZURUM