Erzurum\'da çığ altında kalan iş makinesi operatörü kurtarıldı

Erzurum'un Aziziye ilçesinde çığ altında kalan iş makinesi operatörü Muhammet Yusuf Bucuğa, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı. Operatörün dün akşam saatlerinde çektiği videoda, sürücülerin böyle havalarda yola çıkmamaları için yaptığı uyarı dikkat çekti.
Edinilen bilgiye göre, Aziziye ilçesi Başkurt Deresi mevkiinde bugün sabah saatlerinde Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı iş makinesi çığ altında kaldı. Olayın jandarma ekiplerine bildirilmesinin ardından operatör Muhammet Yusuf Bucuğa'yı (40) kurtarmak için AFAD, Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı iki asayiş timi, 1 JAK timi ve 1 arama kurtarma köpeği bölgeye sevk edildi. Yapılan arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde operatör Muhammet Yusuf Bucuğa çığ altından kurtarılarak sağlık birimlerine teslim edildi. Operatör, Erzurum'a sevk edilerek tedavi altına alındı.
Öte yandan iş makinesi operatörü Muhammet Yusuf Bucuğa'nın dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşları kar ve tipi nedeniyle yollara çıkmamaları konusunda uyardığı ortaya çıktı. Bucuğa yaptığı paylaşımda, "Herkese selamünaleyküm. Çevremde çok şoför var. Çok yola giden insan var. Buradan bir iş makinesi operatörü olarak, bir arkadaş, bir dost, bir akraba olarak herkese bir tavsiyede bulunuyorum. Şu görmediğiniz yollarda yola çıkmayın. Tipi olan yollara girmeyin. Görüntüyü alamadığınız yere girmeyin. Bizim gözümüzde de kızıl ötesi ışın yok. Ondan sonra kalıyorlar, arıyorlar mahsur kaldık, donduk, öldük. Eee nasıl edelim. Biz canımızı düzde bulmadık ki. Şuraya bak ya. Ben gelmişim ama burada ben de mahsur kaldım. Şimdi beni kim gelip buradan kurtaracak? Göz gözü görmüyor, adam çıkmış arabayla servis yapıyor ya. Kendi canını düşünmüyor musun, başkalarının canını düşün arkadaş ya" ifadelerine yer verdi. - ERZURUM
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