Erzurum\'da Çocuk Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Erzurum'da evinin önündeki sokakta oynayan 4 yaşındaki Eyüp Yıldırım, çöp kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi Kandil Sokak'ta Kadir Uğurlu'nun kullandığı ve Palandöken Belediyesi'ne ait 34 CDN 073 plakalı çöp kamyonu, sokaktan geçerken Eyüp Yıldırım'a çarptı. Aynı sokakta park halinde bulunan 38 AJB 231 plakalı kamyon ile çöp kamyonu arasında sıkışan küçük çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık personeli ve polis ekipleri sevk edildi. Çöp kamyonunun sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Kaçan sürücü Kadir Uğurlu, Gölbaşı Polis Merkezine giderek teslim oldu. Mahalle sakinleri ve çocuğun ailesi kazaya karışan çöp kamyonunu taşladı, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Küçük çocuğun cansız bedeni ambulansa alındı ve ardından Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Sinir krizi geçiren aile yakınları ve mahalleliyi polisler sakinleştirmekte zaman zaman zorlandı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası, kamyon mahalleden kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ERZURUM