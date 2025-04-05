Dev kaya yoldan geçen araçların üzerine düştü
ERZURUM - Erzurum'un Hınıs ilçesinde yola düşen dev kaya parçası iki araca çarptı. Araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, dün gece yarısında Erzurum - Hınıs karayolunda sağanak yağışla birlikte dağdan kopan dev kaya kütlesi yoldan geçen iki araçta maddi hasar oluşturdu. Araçlarda bulunan 2 kişi yaralanırken, olay yerine gelen 112 ekiplerince yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi.
Araçlarda büyük ölçüde hasar oluşurken dev kaya kütleleri görenleri şaşırttı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzurum'da Dev Kaya Kazası - Son Dakika
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